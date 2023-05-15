الناتو: سنعلن فى يوليو دعمنا لانضمام أوكرانيا للحلف

قال أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن دول الحلف ستعلن في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المقبل، دعمها لانضمام أوكرانيا إلى صفوف الحلف في المستقبل، دون اتخاذ أي قرار بانضمامها.

وأضاف ستولتنبرج: "أعتقد أنه من الواضح أن حلفاء الناتو ورؤساء الدول والحكومات، عندما يجتمعون في يوليو، سيكونون واضحين جدًا بشأن دعمهم لأوكرانيا. وسيظهر ذلك بعدة طرق مختلفة. وفيما يتعلق بالعضوية، أتوقع من الحلفاء أن يقولوا إن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف. وقد قال ذلك رؤساء الدول والحكومات عدة مرات"، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أن جميع أعضاء "الناتو" يتفقون على أن أوكرانيا "لها الحق في اختيار طريقها الخاص"، معقبًا: "ليس لموسكو أن تقرر ما يمكن أن تفعله أوكرانيا. الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار بشأن مسألة عضوية أوكرانيا و31 عضوًا من حلفاء الناتو".