رئيس "الاتحاد الديمقراطي": تطوير السياحة على رأس مقترحاتنا بالحوار الوطني

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن جلسة الحوار الوطني تتناول غدًاالثلاثاء، ملف الحماية الاجتماعية والتي شهدت اهتمامًا بالغًا من الدولة على مدار الفترات الماضية، من خلال مجموعة مبادرات رئاسية.

وأضاف “ترك” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أهم هذه المبادرات حياة كريمة، وكتف في كتف، مشيرًا إلى أن الأحزاب تريد الوصول لأهداف أكثر منها حل مشكلة البطالة، وزيادة المشاريع الانتاجية، واقتراح بوجود بدل بطالة خاصة في ظل الأزمة العالمية.

السياحة وكيفية استغلالها

وأشار إلى أن تطوير القطاع السياحي على رأس مقترحاتهم ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني، فمصر تملك ثلث أثار العالم ولدينا سياحة شاطئية وكذلك السياحة العلاجية وسياحة الصحراء غير مستغلة.