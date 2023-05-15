الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للترجى التونسى بنصف نهائى دورى الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين.

وحرص عبدالحفيظ على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب والتركيز في لقاء العودة أمام الترجي الجمعة المقبل.

وانطلقت فقرات المران بوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات استشفائية وبدنية في الجيم.  

واجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي، وانتهى المران بتقسيمة قوية شارك فيها ثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي قد وجه الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادي، والتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

حرصت لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.

هذا وسوف يقوم النادي بإسناد مهمة المدير الفني للقطاع إلى أحد أبناء الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بقطاعات الناشئين.

مران الأهلي كولر الترجي إياب نصف نهائى دورى الابطال مختار التتش

الأكثر قراءة

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

خبير زراعى: الدولة ماضية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي