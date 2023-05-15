الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للترجى التونسى بنصف نهائى دورى الأبطال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين.

وحرص عبدالحفيظ على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب والتركيز في لقاء العودة أمام الترجي الجمعة المقبل.

وانطلقت فقرات المران بوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات استشفائية وبدنية في الجيم.

واجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي، وانتهى المران بتقسيمة قوية شارك فيها ثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي قد وجه الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادي، والتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

حرصت لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.

هذا وسوف يقوم النادي بإسناد مهمة المدير الفني للقطاع إلى أحد أبناء الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بقطاعات الناشئين.