الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية توافق على صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزرد"

مايكروسوفت
مايكروسوفت

وافقت المفوضية الأوروبية الاثنين على صفقة تستحوذ "مايكروسوفت" بموجبها على شركة ألعاب الفيديو الأميركية "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، بعد ثلاثة أسابيع من قرار السلطات البريطانية وقف هذه العملية.
وموافقة المفوضية الأوروبية مشروطة بامتثال "مايكروسوفت" للتدابير المقترحة، بهدف ضمان المنافسة في سوق ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها من خلال منصات البث التدفقي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنّ هذا التعهّد "يساهم في التصدّي بصورة تامة للمشاكل المتعلقة بالمنافسة التي أثارتها المفوضية".
وكانت السلطات البريطانية أوقفت في 26 ابريل هذه الصفقة، معتبرة أنّها تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.
وعرقلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إتمام الصفقة "بسبب مخاوف... من أن تحدث تغييراً في مستقبل سوق الألعاب السحابية الذي يشهد نمواً مطرداً، وهو يؤدي إلى الحد من الابتكار وإتاحة خيارات أقل للاعبين في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة"، على ما جاء في القرار النهائي الذي أصدرته الهيئة.

المفوضية الاوروبية مايكروسوفت أكتيفيجن بليزرد السلطات البريطانية ألعاب الفيديو

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