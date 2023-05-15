الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلوى عثمان تكشف كواليس أصعب مشاهدها في "جعفر العمدة"

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المخرج محمد سامي وجد فيها القدرة على تجسيد المشاهد الإنسانية المليئة بالتفاصيل.

وكشفت سلوى عثمان خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم”، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية “الحياة”، تفاصيل أصعب مشاهدها ضمن كواليس تصوير مسلسل “جعفر العمدة”.

وتابعت: "لم نعيد المشهد ولا مرة، المشهد أنا بقول فيه لمحمد رمضان إن ابنك عايش وموجود، وان آنت بتشوفه وبتروح له، ومش عارف هو مشدود له ليه، وده كان سر بقاله سنين، وجعفر هيتجنن على ابنه بقاله سنين، كل هذه كانت مشاعر إنسانية ".

وأشارت إلى أن كل مشاهدها كانت ممتلئة بالإحساس، لافتة إلى أن المشهد الذي جاء فيه جعفر العمدة إليها في الأسكندرية، لم يكن صعبا بالقدر الذي كان يجب أن تحافظ فيه على ثباتها الإنفعالي، معقبة: "اتكلمت معاه كأني لا أعرف شيئًا، مثلت عليه إني مش عارفة حاجة، لكن بعد ما بيمشي بدخل الغرفة عند زوجي ويظهر عليا  بأني غير راضية أني كذبت عليه". 

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