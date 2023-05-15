الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكهرباء": توقعات بفائض كبير خلال السنوات المقبلة يؤهلنا لتصدير الطاقة

الكهرباء
الكهرباء

أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الآلية التي ستتخذها الدولة المصرية لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وأكد: "تصدير الكهرباء إلى أوروبا بدأ منذ فترة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع قبرص ولبنان، لتصدير الكهرباء خاصة المصادر المتجددة إلى أوروبا". 

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن إيطاليا تمتلك شبكات قوية تسمح بزيادة القدرات التي يمكن تصديرها.

وأوضح حمزة: نمتلك احتياطي كبير من الطاقة، وكذلك لدينا شبكات نقل قوية، كما أن المنتج من الطاقات المتجددة والمتوقع خلال السنوات المقبلة، يؤهلنا لتصدير كميات كبيرة، في الوقت الذي يتزايد فيه احتياج أوروبا للطاقة"، وبالتالي فإن إيطاليا من الشبكات القوية بالإضافة إلى اليونان وقبرص، وبذلك يكون هناك أكثر من كابل بحري.

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