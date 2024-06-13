سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 13-6-2024 فى البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من العملات الأجنبية التي تهم الكثيرين خاصة المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية ويرسلون أموالهم لذويهم في مصر.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-6-2024 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
12.7020 جنيه شراء
12.7384 جنيه بيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
شراء 12.70
بيع 12.72 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
شراء 12.700
بيع 12.729
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
شراء 12.70
بيع 12.73
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
شراء 12.70
بيع 12.73
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
شراء 12.65
بيع 12.73
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
شراء 12.64
بيع 12.72
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.6438 جنيه شراء
47.7781 جنيه بيع
يورو
51.2456 جنيه شراء
51.4092 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
60.7934 جنيه شراء
60.9696 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.6550 جنيه شراء
34.7629 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8713 جنيه شراء
6.8917 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.4702 جنيه شراء
4.4839 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.5642 جنيه شراء
4.5777 جنيه بيع
فرنك سويسرى
53.1738 جنيه شراء
53.3476 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.2654 جنيه شراء
30.3604 جنيه بيع
دينــار كويتى
155.3787 جنيه شراء
155.8676 جنيه بيع
درهم إماراتى
12.9692 جنيه شراء
13.0097 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.5116 جنيه شراء
31.6100 جنيه بيع
دينــار البحــرين
126.3827 جنيه شراء
126.7559 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
123.7436 جنيه شراء
124.1054 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
13.0620 جنيه شراء
13.1078 جنيه بيع
دينـار أردنـى
67.1039 جنيه شراء
67.4832 جنيه بيع
يوان صينى
6.5681 جنيه شراء
6.5868 جنيه بيع