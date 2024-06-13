الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 13-6-2024 فى البنوك

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر  الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من العملات الأجنبية التي تهم الكثيرين خاصة المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية ويرسلون أموالهم لذويهم في مصر.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-6-2024 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

12.7020 جنيه شراء

12.7384 جنيه بيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

شراء 12.70

بيع 12.72 جنيه 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

شراء 12.700

بيع 12.729

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 

شراء 12.70

بيع 12.73

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 

شراء 12.70

بيع 12.73

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 

شراء 12.65

بيع 12.73

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 12.64

بيع 12.72

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الاضاحي 2024 في مصر وطريقة توزيعها

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

دولار أمريكى

47.6438 جنيه شراء 

47.7781 جنيه بيع 

يورو

51.2456 جنيه شراء

51.4092 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

60.7934 جنيه شراء

60.9696 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.6550   جنيه شراء

34.7629 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8713 جنيه شراء

6.8917 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.4702 جنيه شراء

4.4839 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.5642 جنيه شراء

4.5777 جنيه بيع

فرنك سويسرى

53.1738 جنيه شراء

53.3476 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.2654 جنيه شراء

30.3604 جنيه بيع

دينــار كويتى

155.3787 جنيه شراء

155.8676 جنيه بيع

درهم إماراتى

12.9692 جنيه شراء

13.0097 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.5116   جنيه شراء

31.6100 جنيه بيع

دينــار البحــرين

126.3827 جنيه شراء

126.7559 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى 

123.7436 جنيه شراء

124.1054 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

13.0620 جنيه شراء

13.1078 جنيه بيع

دينـار أردنـى

67.1039 جنيه شراء

67.4832 جنيه بيع

يوان صينى 

6.5681 جنيه شراء

6.5868 جنيه بيع

 

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