الشاعرة سمية عبد المنعم: «سرير فارغ» تحمل كثير من آلام الفقد الذى عشته

حوار: حسين عبد الرحيم.

غلاف الديوان الشعري حنين للشاعرة سمية عبد المنعم.

زهران لم يرحل.. روحه تضمني كلما اشتقت لها

- النقد الأدبى سقط فريسة بين براثن المجاملة والشللية

- القصة متعتي.. الشعر بهجتى.. والنقد توازني العقلي

سمية عبدالمنعم قاصة وشاعرة وناقدة،حاصلة على ليسانس آداب، قسم اللغة العربية، جامعة عين شمس، عام 2002. دبلوم عام في التربية عام 2003، باحثة ماجستير بقسم اللغة العربية، بكلية الآداب، مساعد مدير تحرير جريدة الوفد، محرر ثقافي لدى الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب، عضو اتحاد كتاب مصر،عضو ومنسق إعلامي لشعبة النقد والدراسات الأدبية بالاتحاد، محاضر في مركز دعم المبدعين والموهوبين بجامعة بنها، الأمين العام لجائزة محمد عبدالمنعم زهران في القصة القصيرة، صدر لها، مجموعة قصصية "جنون الحب"، عام 2016 عن دار كتبخانة.

صورة لغلاف الكتاب النقدي سبع عربات مسافرة للناقدة سمية عبد المنعم.

بورتريه للكاتبة والشاعرة سمية عبد المنعم.

صورة ل غلاف المجموعة القصصية سرير فارغ ل سمية عبد المنعم.

مجموعة قصصية "رغبة" عام2018 عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، في طبعة ثانية عن دار أكوان للنشر، عام 2022_ ديوان " شبابيك"، قصائد عامية، عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، عام 2019. ديوان " حنين" ، قصائد عامية، عن دار المثقفون العرب عام2019 ، مجموعة قصصية "سرير فارغ"، عن دار أكوان للنشر والتوزيع عام 2022. إعداد وتقديم كتاب "سبع عربات مسافرة في أدب محمد عبد المنعم زهران"، دراسات نقدية، عن دار أكوان للنشر. المشاركة في كتاب "أوراق لا تشبه بعضها"، مجموعة قصصية لمجموعة مؤلفين. المشاركة بقصتين مترجمتين للإنجليزية ضمن كتاب "قصص قصيرة من مصر". تضمين مقال مترجم للفرنسية عني في منهج الترجمة لطلاب الفرقة الرابعة، كلية التربية جامعة طنطا.المشاركة في الكتاب الذهبي، الصادر عن مؤسسة روزاليوسف، بقصيدة عامية فازت بالتكريم والنشر،ضمن قصائد فائزة لخمسين مبدعًا من دول عربية مختلفة، عام. 2022 . كتبت الكثير من المقالات، ونشرت لي الصحف والمواقع والدوريات المصرية والعربية القصص والقصائد والدراسات النقدية، تتحدث للدستور فى هذا الحوار.

سألتها:

غلاف رواية “ رغبة” للكاتبة سمية عبد المنعم.

_ عن "سبع عربات مسافرة في أدب محمد عبدالمنعم زهران"، لماذا هذا الكتاب النقدي في تلك الفترة وما دوافع كتابته؟

بداية لكي أجيب عن ذلك السؤال فإنه يتحتم عليّ الحديث عن طبيعته، فهو ينقسم إلى قسمين، يتناول في أحد قسميه مقالات نقدية كتبها بعض النقاد المصريين، تتعرض لأدب زهران القصصي والشعري بالنقد والتحليل، أما شقه الثاني أشبه بسيرة غيرية خطها قلبي قبل قلمي، تحدثت خلالها عن محمد إنسانا وأديبا وزوجا، مارة بمراحل ومحطات فارقة في حياته، وصولا لفترة المرض بقسوتها، وقد كان هدفي في المقام الأول تعريف القاريء الذي لم يصل إليه أدب محمد بذلك الإبداع مؤكَدا بشهادات كبار النقاد، وبعض أصدقائه المبدعين، الذين اعتبروا مقالاتهم لمسة وفاء لروحه، إلى جانب تحقيق رغبتي ولو بشكل جزئي في الحديث عنه بشكل حميمي، انطلاقا من كوني زوجته وعاصرت تلك اللحظات العصيبة التي مر بها، حيث كان يلتزم الصمت ويفضل ألا يذكرها حتى على صفحته الخاصة، وقد أراد يوما أن يدونها في رواية صرح إليّ بعنوانها وبرغبته في كتابتها بعد تعافيه، لكن مع الأسف لم يمهله القدر تلك الفرصة.

وتضيف سمية عبد المنعم،: أعتز بكتاب "سبع عربات مسافرة في أدب محمد عبدالمنعم زهران"، الذي استعرت عنوانه من إحدى مجموعاته القصصية التي فازت بجائزة يوسف إدريس عام ٢٠٢٠، "سبع عربات مسافرة"، وأعتبره بعض ضوء أتمنى أن أكون قد وفقت في تسليطه على حياة وشخص وأدب مبدع يستحق الكثير.

غلاف المجموعة القصصية جنون الحب للكاتبة المبدعة سمية رمضان.

_ ما هي ظروف كتابة مجموعتك "جنون الحب"، خاصة أن لك إبداعات نشرت تحمل كثير من مشاعر الحب والفقد؟

_ "جنون الحب" أولى تجاربي في النشر وليست الكتابة، فقد سبقها كثير من القصص والروايات والأشعار، لكنني عندما اقتنعت بأن هناك مما كتبت يستحق النشر، كان ذلك الشعور من نصيب "جنون الحب"، التي لم أكتبها بهدف ضمها بين دفتي كتاب، بل كنت أنشرها بشكل أسبوعي في ملف الحوادث بجريدة "الوفد"، مستمدة أفكارها من جرائم وقعت بالفعل، ربما لم تقنعني نهايتها أو بعض أحداثها فأختار لها ما يرضيني، فأصوغه بأسلوب أدبي، ليحمله غلاف الملف كل أسبوع وعلى مدار سنتين كاملتين، فتوفر لديّ عدد كبير من القصص التي تنتمي لأدب الجريمة الذي ينفرد عن غيره ببحثه عن الدوافع النفسية والاجتماعية لارتكاب تلك الجرائم، فكانت آراء الأصدقاء التي اجتمعت على ضرورة نشر هذا العدد من القصص في كتاب يضمن لها الاستمرار، فصدرت "جنون الحب" عن دار كتبخانة عام ٢٠١٦.

بورتريه للكاتبة سمية عبد المنعم..

_ هل هناك ثمة ارتباط بين ما تعيشه بطلاتك وبين الحياة الواقعية المجاورة لمشوارك؟

_ الإبداع في حقيقته يحمل بعضا من روح صاحبه، ليس شرطا أن يكون مرآة عاكسة لما يحياه لكنه لا ينفصل عنه بشكل أو بآخر، سواء حمّله الكاتب قناعاته وأيديولوجياته، اكتفى بمزج إحساسه ومواراته بين السطور، وربما اتسعت مساحة ذلك الجزء لتصبح الكتابة نوعا من التطهير الذاتي، أو فرصة لنقل انفعاله بالآخر وقضاياه.

وبالنسبة لعلاقة إبداعي بحياتي الواقعية، فربما حمل بعض ما أكتب ملامح لمراحل عشتها، أوتظاهرت بها، أو دارت يوما بين خيالي حلما أردت أن أحياه، فكان الورق أقرب من يحقق لي هذا الحلم أو يعبر عنه، يتبدى ذلك في مجموعتي الأخيرة "سرير فارغ"، التي حملتها كثيرا من آلام مرحلة الفقد التي عشتها مؤخرا.

_ عن آليات السرد فيما يخص الفقد، كيف ترين صدى هذا العمل فيما يخص علاقتك بمن فارقوك، وخاصة شريك الحياة محمد عبد المنعم زهران؟

ربما مررت بمرحلة سكون إبداعي طالت لسنتين، لم أكتب فيها إلا محاولات بسيطة، لم ترق لقناعاتي في النشر، وأذكر كيف كان محمد رحمه الله، حريصا على تشجيعي أن أكتب المزيد، وأن يصدر لي عمل جديد، وكنت دائما ما أبتسم له مؤكدة أنني اكتفيت من لذة الإبداع بسعادة وجوده في حياتي، فما عدت أبغي المزيد، لأرى وجهه وقد اكتسى حزنا، مرددا: "أنا مؤمن بأن لديك المزيد، فأنت مبدعة"، فتدفعني محاولاته تلك للكتابة، لكنها لم تتخط الخمس قصص، حتى كانت أزمة مرضه، وقسوة شعوري بها، لتتفجر بداخلي مشاعر شتى، رأيتها حينها تحمل كثير من التناقض، بين الحزن واللهفة والحب والأمل والإحباط، فرحت أكتب، وأعرض عليه، فأرى سعادة لا توصف في عينيه، ورضا بما يقرأ لي، لكن لأن مرحلة المرض لم تدم إلا لشهور، فقد توقفت في نهايتها عن الكتابة، حتى حلت علي فجيعة الرحيل، بكل ما انتابني من لحظات انهيار بل وصمت، فكنت أقطع دموع الفراق مسرعة نحو القلم، أو نحو هاتفي، لأسجل بعض ما أشعر به، وخاصة فيما يتعلق بأدب محمد، فقد قضيت تلك الأيام أنهل من أدبه قراءة ونقدا، وبعد أن خمدت نيران الألم، انطلق قلمي يخط كل مشاعري تجاه تلك الفترة، فكان وكأنه لم يتوقف عن الكتابة لحظة، بل كأنه قد بعث من جديد، لأكتشف في نفسي الكثير، بل المزيد، ليصدق فيّ قول محمد، فقد أثر صدق ما كتبت على أسلوبي السردي كثيرا، لأبتعد قليلا عما ميز قلمي في الماضي من العمق اللغوي، ليصبح الحدث بكل ما يحيطه من مشاعر، هو البطل الأول والأخير، وفي بضعة شهور كانت "سرير فارغ" قد نضجت، وحان وقت نشرها، لتلحق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتناقش ضمن فعالياته.

_ عن النشوة والسلوى، هل ينتهي حلم الكاتب بالخلاص بمجرد انتهاء نصه، أم أن الأمر أكثر عمقا؟

النشوة والخلاص حلم أبدي لا ينتهي أبدا، فكلما ظن الكاتب أنه وصل مبتغاه وحقق سلواه بنص ما، بزغت لديه أحلام تستولد نصوصا أكثر، فالمبدع يكتب ليحيا.

_ حدثينا عن خارطة النقد بمصر والعالم العربي، من خلال اشتباكه مع نصوصك؟

الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن النقد الأدبي بمصر والوطن العربي يعاني أزمة كبيرة، قد سقط فريسة لها منذ سنوات بعيدة، لثلاثة أسباب؛ أولها الفجوة بين الناقد والقاريء، خاصة ذلك الناقد الذي يصر على أن يقدم نقده مغلفا بمصطلحات أكاديمية وغربية يصعب فهمها، وهو ما يجعل النقد يحلق بعيدا في سماوات خاصة به، الأمر ذاته قد حدث بين الناقد والمبدع، فلم تعد هناك قنوات اتصال بينهما، فبدلا من أن يؤدي النقد رسالته ويصبح رقيبا ومقوما، يتفاعل مع النص وكاتبه، أصبح منفصلا عنهما، يغرد في سماء المصطلحات فحسب، بل وقع بين براثن المجاملة والشللية، ذلك هو السبب الثاني الذي يشكل أزمته، فقد قالها يوسف إدريس " النقد في السر مساومة"، وقد ساعدت وسائل التواصل كثيرا في شيوع تلك المجاملات، بظهور ما يسمى "الرفيو"، وهي قراءة انطباعية، يفعلها غير الناقد، والسبب الثالث عدم وجود دعم مؤسسي دولي لحركة النقد، فالأمر يحتاج لتضافر المؤسسات الثقافية لدعم المشروعات النقدية التي تستحق، والتي قد ينتج عنها مناهج نقدية جديدة، تكفينا حد التأثر بالمناهج الغربية.

_ سمية عبدالمنعم تكتب القصة والشعر والنقد، في أي منها تتحقق روحك؟

أجد ذاتي محلقة في كل نوع بطريقة مختلفة، فالقصة متعتي، ومتنفسي، وتطهير نفسي، والشعر سبب فرحة وبهجة وانطلاق حتى لو كان ينضح ألما، والنقد توازني العقلي والروحي، ورياضتي العقلية.

_ حدثيني عن زوجك الراحل محمد عبدالمنعم زهران، هل كان ثمة تشابه بين أطروحاتكما الأدبية؟

_ تفرد زهران بأسلوب سردي لم أره من قبل، ربما ساعده التأثر بالأدب الغربي، خاصة أدباء أمريكا اللاتينية، وقدرته على مزج الواقعي بالمتخيل، ثم طبيعة أفكاره التي تجنح وتميل للإنساني أكثر من غيره، وربما كانت الأخيرة هي نقطة تلاقينا، فكتاباتي تتميز بالواقعية، وهو ما يجعلها الأقرب لمشاعر الإنسان وأحلامه.

_ ماذا يتبقى من سيرة الزوج، من كتاباته بعد الرحيل؟

_ يتبقى الكثير، زهران لم يرحل، مازال بيننا، فتلك مجموعاته القصصية ومسرحياته وأشعاره، تكريماته وجوائزه، تحمل اسمه، بل تلك روحه تهفو أمامي وتضمني كلما اشتقت لها.

_ عما يخص الجوائز، هل هناك عتبات بعينها تخص لجان التحكيم في مصر والوطن العربي؟

للأسف، بعض تلك الجوائز تدور حول مشروعية نتائجه كثير من الشبهات، بل إن بعضها تثار علامات استفهام حول حقيقة تمويله ومصدره، ما يجعل الحديث عن تلك الإشكالية يسبب لي كثير من الألم والحزن، يكفي أنني قد هجرت المسابقات الأدبية لسنين طويلة، ربما لم يقطعها سوى رغبتي في الخروج من حالة حزن تملكتني، إلا أن واقع الأمر مزرٍ، فقد تصنع الجائزة نجما لا يستحق، وتظلم من يستحق، لذا فالهدف من الجوائز تقديم الأعمال المميزة للقارئ، بجانب تشجيع المبدعين، لكن ما يحدث في بعضها على العكس تماما.



_ بعد صدور ديواني؛ "شبابيك"، و"حنين"، ماذا يمثل لك شعر العامية، وكيف ترين إيقاع هذا النوع من الفن الشعري في السنوات العشر الأخيرة؟

أنا عاشقة للشعر، العمودي منه والحر وقصيدة النثر وشعر العامية، والأخير على وجه الخصوص يمثل علاقتي الخاصة جدا والمثيرة باللغة، فرغم كوني لغوية، ورغم حرصي الزائد على الالتزام بالفصحى في السرد، إلا أن ميلي لشعر العامية يعد متنفسي الأول وسبب بهجة أتعجب لها منذ صغري، فقد وجدت سعادة بالغة بين يدي بيرم التونسي في مرحلة صباي، تطورت مع شعر صلاح جاهين وفؤاد حداد والفاجومي والابنودي، وسيد حجاب، وغيرهم، وقد برز هذا التأثر جليا في مرحلة الشباب حين وجدتني أهجر نظم الشعر الحر لأتجه نحو شعر العامية، الذي يضرب بجذوره في التاريخ، ويعود إلى مئات السنين، فمنذ ابن عروس، والشعر العامي يطاول السماء جنبا إلى جنب شعر الفصحى، وفي رأيي أنه مازال محتفظا بمكانته تلك بأجيال معاصرة، خلقت لنفسها نهجا فريدا، واستطاعت أن تبدع أشكالا ومبتكرة، وأن تحيي فنونًا شعرية كادت تندثر، مثل مربعات فن الواو.

_ ما سبب احتجابك عن حضور المنتديات الأدبية؟

بورتريه للكاتبة سمية عبد المنعم.

صورة لغلاف ديوان شبابيك للشاعرة سمية عبد المنعم.

بورتريه للناقدة والشاعرة سمية عبد المنعم.

ظروف شخصية، وكثرة انشغالي، وطبيعة عملي في الصحافة التي تبتلع جل الوقت، وكوني أمًّا مسئولة عن طفلين، وربما هناك أسباب أخرى أهمها طبيعتي الشخصية التي لا تميل للصخب، كما لا أحبذ الانتماء لشلة أدبية، فلابد من مسافة مناسبة بيني وبين الجميع، لأنني أومن بقول سارتر: "الجحيم هو الآخرون".