الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال تاريخي.. آخر أرقام انتخابات تركيا 2023

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

دخلت الانتخابات التركية فصلا جديدا، حيث يذهب الرئيس الحالي مرشح حزب العدالة والتنمية رجيب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، نحو الإعادة نهاية الشهر الجاري، بسبب عدم تمكن أي منهم من كسر حاجز الـ50% من أصوات الناخبين، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية.

آخر أرقام انتخابات تركيا 2023

وشهدت انتخابات الرئاسة التركية 2023، صراعا شرسا، بين الرئيس المنتهية ولايته، أردوغان، وغريمه كليشدار أوغلو الذي وعد بمواصلة القتال، والمنافسة، للإطاحة بزعيم العدالة والتنمية الذي يتربع على عرش البلاد منذ 20 عاما.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، وبالأرقام، النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التركية 2023، والتي جاءت كالتالي: 

"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث فى انتخابات رئاسة تركيا

الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان: 49.5% 

زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو: 44.89%

النائب السابق لليمين المتطرف سنان أوغان: 5.17%.

محرم إنجه، الذي انسحب الخميس ولم يحذف اسمه من بطاقات الاقتراع: 0.44%.

إعادة نهاية مايو 

وأعلن أحمد ينر رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، إعادة الانتخابات التركية بين المرشحين رجب طيب أردوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وذلك في 28 مايو الجاري، بعد عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.

وبلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التركية أكثر من 64 مليون شخص، بينهم 3.4 مليون ناخب في الخارج.

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سنان أوغان رجب طيب أردوغان كمال كليشدار أوغلو محرم إنجه الانتخابات التركية العدالة والتنمية انتخابات الرئاسة التركية 2023

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