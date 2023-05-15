الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث فى انتخابات رئاسة تركيا

سنان أوغان
سنان أوغان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث في انتخابات الرئاسة التركية.

 

تصريحات المرشح الثالث في انتخابات الرئاسة التركية:

يمكن أن أدعم المرشح كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة إذا وافق على عدم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد.

محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء من أجل دعم أردوغان أو كليجدار أوغلو.

سنتشاور مع قاعدة ناخبينا قبل التوصل إلى قرار حول جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة التركية انتخابات الرئاسة التركية 2023 سنان أوغان تصريحات القاهرة الإخبارية ترصد المرشح الثالث

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