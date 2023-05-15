"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث فى انتخابات رئاسة تركيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث في انتخابات الرئاسة التركية.

تصريحات المرشح الثالث في انتخابات الرئاسة التركية:

يمكن أن أدعم المرشح كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة إذا وافق على عدم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد.

محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء من أجل دعم أردوغان أو كليجدار أوغلو.

سنتشاور مع قاعدة ناخبينا قبل التوصل إلى قرار حول جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.