"القاهرة الإخبارية": انتخابات تركيا تسير باتجاه "نظام أردوغان"

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الانتخابات التركية الرئاسية متجهة نحو الجولة الثانية، حسبما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

الانتخابات التركية

وأكد عمر أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فارقًا طفيفًا بين نتائج التصويت التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو في الجولة الثانية، لذا ستكون جولة الإعادة المقرر إتمامها 28 مايو الجاري الفاصل النهائي في هذه الانتخابات.

النظام الحاكم

وأضاف في حديثه، أن البيانات التي منحتها مدينة أنقرة اليوم تؤكد أن هناك اتفاقًا على التصويت للحاكم الحالي أردوغان وليس الحزب المعارض، بالرغم من الأزمات التي مرت بها تركيا الفترة السابقة، ولهذا النجاح في هذه الانتخابات يسير نحو النظام الحاكم حاليًا.