الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضبط سيارتين تحملان لحوم فاسدة قبل بيعها بالدقهلية (صور)

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

قاد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية حملة مكبرة للتفتيش على المنتجات الغذائية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

جاء ذلك بحضور محمد البيلي، نائب رئيس مركز ومدينة أجا، فاطمة سوس، مديرة إدارة التنمية الاقتصادية والأسواق، سعد عبد الله مدير العلاقات العامة برئاسة المركز، والدكتور السيد شوبير، مدير ادارة الطب البيطري بأجا، والدكتورة لبنى عبد الكريم والدكتورة نرمين أبوسعدة بإدارة الطب البيطري، إبراهيم شعبان، مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ووليد الجبرونى، أحمد أبو حسن المفتشان بمكتب مراقبة التغذية بالإدارة الصحية بأجا ومديحة المنسى، وسعاد حمدى المفتشان بإدارة التموين بأجا، عماد مختار مسئول الإشغالات برئاسة المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين لبيع المواد الغذائية بسوق يوم الإثنين الاسبوعي بمدينة أجا وتم ضبط وتحريز كمية 71 كيلو كبده ولحوم ودواجن مثلجة ومصنعات للتغيير في الخواص الطبيعية وذلك بسيارتين متنقلين لبيعيهما فى سوق الإثنين الأسبوعي بمدينة أجا.

وجرى ضبط 10كيلو كبدة 20 طبق لحم مفروم زنة 500 جرام 20 كيس بانيه دجاج وكفته وقطع دجاج 2 قالب ذبدة زنة واحد كيلو ووجدت مفككة وسائبة ومذابة من التجميد وأعراض بالفك والتجميد أكثر من مرة بدليل تواجد سائل منفصل داخل الأكياس ما يؤدى نقص قيمتها الغذائية وفائدها ومخالفة للمواصفات القياسية المصرية للحوم المجمد وذلك طبقا لتقرير الأطباء البيطريين والصحه بالحملة وإعدام 3 عبوات عسل أبيض زنة واحد كيلو 5 لتر زيت زيتون فاسد في الخواص الطبيعية.

تم تحريز كامل الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وأخذ عينات لعرضها على المعامل المختصة بوزارة الصحة.

تم تحرير محضر بيع محظورات طبقاً للقانون رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٦٨ أغذية تداول وبيع لحوم بدون ثلاجة، تم تحرير عدد 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية.

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حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا الدقهلية حملة مكبرة أيمن مختار محافظ الدقهلية

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