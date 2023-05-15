وزير الشباب يتابع الحالة الصحية لنجم الاتحاد السكندرى عادل البابلى

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة تطورات الحالة الصحية لنجم الاتحاد السكندري الكابتن عادل البابلي.

واطلع الدكتور أشرف صبحى على كل التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للكابتن البابلي، موجهًا قيادات الوزارة والمعنيين بالشأن بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، مؤكداً متابعته تطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنجم الاتحاد السكندري السابق، والعودة لأسرته فى القريب العاجل، إن شاء الله.

وصرح وزير الشباب والرياضة بأنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخاصة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية.

واطلع الدكتور أشرف صبحى على كل التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للكابتن البابلي، موجهًا قيادات الوزارة والمعنيين بالشأن، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، مؤكداً متابعته تطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنجم الاتحاد السكندري السابق، والعودة لأسرته فى القريب العاجل إن شاء الله.

وصرح وزير الشباب والرياضة بأنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخاصة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية.