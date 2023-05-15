الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط منذ 10 أيام

جريدة الدستور

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالعياط، كما استعان أفراد أسرته بعدد من قوارب الصيادين للبحث عن الجثة، بعد مرور ما يقرب من 10 أيام على غرقه.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته والاستماع لأقوال أفراد أسرته. 

 

جرى الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وجار تكثيف الجهود للعثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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