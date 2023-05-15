وكيل "تعليم الغربية" يتابع الامتحانات بإدارة غرب طنطا (صور)

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإدارة غرب طنطا.



وقام، اليوم، وكيل الوزارة بمتابعة مدرسة على مبارك الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان، حيث وجه إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.



وخلال المتابعة للجان، وجه وكيل الوزارة، بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والإلكتروني أولًا بأول، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقًا لنموذج كل مادة.



وشدد وكيل الوزارة، على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما شدد على جلوس كل طالب في دسك منفصل، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.



يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادة الرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي (نور) الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية (الميكانيكا) والتاريخ، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي والأول والثالث التجاري والفندقي والأول الزراعي الامتحان في مواد مختلفة تبعًا لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

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