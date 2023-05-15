أسامة حفيلة نائبًا لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لدورة جديدة

انتخب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الدكتور أسامة حفيلة نائباً لرئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال في دورته الجديدة والذى أكد على استكمال خطته التنموية في خدمة الصناعة والمستثمرين.

وعقد الاتحاد مساء أمس الأحد جمعيته العمومية العادية باكتمال النصاب بحضور أكثر من 70% من أعضاء مجلس الإدار السابقين حيث تم انتخاب الدكتور محرم هلال رئيسا وحفيلة نائبا والدكتور محمد خميس شعبان أميناً عاماً والدكتور صبحى نصر أمينا للصندوق وياسمين خميس رئيسا فخريا للاتحاد.

ويشغل الدكتور أسامة حفيلة منصب رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديد ورئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ويعتبر من أبرز رجال الصناعة بها في عدد من القطاعات الإنتاجية.

وأكد الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين على مواصلة العطار من أجل إيجاد حلول عملية لخدمة رجال الصناعة والسعى نحو حل كافة المشكلات من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية وتحقيق مستهدفات الخطة الاقتصادية للقيادة السياسية في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار جنيه وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وضم مجلس الإدارة الجديد كلا من محمد المرشدي والدكتور سمير عارف والدكتور محمد سعد والمهندس علي حمزة والمهندس محمود الشندويلي والمهندس عبد الله الغزالي والمهندس علاء السقطي.

كما شملت الانتحاباتُ 4 أعضاءٍ جُدد هم المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر والنائبة ، هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب والسيدة عبير عصام، رئيس جمعية مصر العليا للتنمية والأستاذ سامي سليمان ، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا.