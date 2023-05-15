الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية لن تكون محسومة

الجولة الثانية لانتخابات
الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية

كشف مراسل «القاهرة الإخبارية» عن أن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية لن تكون محسومة لأي من المرشحين الفائزين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وعن النتائج الحالية، قال مراسل القناة إن تحالف الشعب الحاكم هو المتصدر في هاتاي، لكن نتائجه انخفضت عن الدورات السابقة، موضحاً أن النتيجة في هاتاي تؤكد تقدم كمال كليتشدار أوغلو بنسبة طفيفة عن رجب طيب أردوغان، على العكس سيطر أردوغان على النتائج في غازي عنتاب وكهرمان مرعش.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن أن الرئيس الحالي أردوغان حصل على 49.4%، فيما حصل منافسه كليتشدار أوغلو على 44.96% حتى اللحظة، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وأضاف أن 27 صندوقا من داخل تركيا و1529 من الخارج لم تفتح بعد.

وبناءً على هذه النتائج، فإن الانتخابات الرئاسية ستشهد جولة إعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو، في 28 مايو الحالي، وذلك بسبب عدم تجاوز أي من المرشحين 50% من الأصوات. 

 

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