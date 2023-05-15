حبس متهم بقتل زوج شقيقته فى الهرم نتيجة خلافات عائلية 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس متهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات عائلية في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات عائلية في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه نشبت بينه مشادة كلامية مع زوج شقيقته، نتيجة خلافات عائلية، وسدد المتهم طعنة نافذة لزوج شقيقته، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.