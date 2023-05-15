مدير الدراسات العليا بكلية الشرطة: تدخلنا علميًا لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب

قال اللواء أحمد الجيزاوي، مدير كلية الدراسات العليا، إنه "عقب أحداث 2011 كان لزامًا على الكلية التدخل علميًا في هذا الأمر، وتم استحداث استراتيجية وجود متحدث أمني لوزارة الداخلية، وقمنا باستحداث دبلومة مكافحة الإرهاب والتطرف، وتم وضع منهج علمي لمواجهة ظاهرة الإرهاب".

وكشف أن مصر من أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، وتم استحداث دبلومة في مجال قوات حفظ السلام، ونحن حريصون على تطوير العمل داخل الأكاديمية.

وتابع الجيزاوي أنه تم منح ١١٠ منح دراسية للماجستير للدارسين من الدول العربية، وقال إن إجمالي الضباط الحاصلين على درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا ٢٢٤١ ما بين ضباط مصريين وغيرهم، وإجمالي الحاصلين على درجة الدكتورة ٣٦٨ ضابطًا مصريًا، وبالنسبة للأبحاث تم تقديم ٤٦٤ بحثًا محكمًا بمجلة كلية الدراسات العليا.

وعقدت أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الاستراتيجية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا، صباح اليوم الإثنين، تحت عنوان نحو تعليم أمني متميز.

وينعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء هاني أبوالمكارم، والدكتور علاء عشماوي، ويناقش التعليم الأمني الأكاديمي الرؤية.. الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني.

كما يناقش المؤتمر دور أكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمني، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.

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