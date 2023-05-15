منها أوميجا 3.. عناصر مهمة يجب تضمينها بالنظام الغذائى لتحسين صحة العين

تعتبر العيون من أكثر أجزاء الجسم حساسية، ومع ذلك فهي أيضًا عرضة للحكة واحمرار العيون والتهيج، حيث يمكن أن تنشأ هذه المشاكل لأسباب متعددة من التلوث إلى سوء التغذية.

ووفقًا لموقع "hindustan times" كتب خبير التغذية أنجالي موكيرجي عن هذا الأمر قائلاً: "في حين أن معظم هذه الحالات تحتاج إلى مساعدة طبية، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن معدل الشفاء، مثل جميع أجزاء الجسم الأخرى، يجب أن تتغذى العيون بشكل صحيح".

وتعتبر العيون من أكثر أجزاء الجسم حساسية، ومع ذلك، فهي أيضًا عرضة للحكة واحمرار العيون والتهيج، لذا يمكن أن تنشأ هذه المشاكل لأسباب متعددة- من التلوث إلى سوء التغذية.

- بذور عباد الشمس والمكسرات

تحتوي أونصة واحدة من هذه البذور أو اللوز على نصف كمية فيتامين (هـ) التي توصي بها وزارة الزراعة الأمريكية للبالغين يوميًا، وجدت دراسة كبيرة أن فيتامين E، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، يمكن أن يساعد في إبطاء تدهور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، قد يساعد أيضًا في منع إعتام عدسة العين، البندق والفول السوداني (البقوليات من الناحية الفنية) وزبدة الفول السوداني هي أيضًا مصادر جيدة لفيتامين هـ.

- الخضروات ذات الأوراق داكنة

اللفت والسبانخ والكرنب الأخضر، على سبيل المثال، غنية بالفيتامينات C وE، ولديها أيضًا كاروتينات اللوتين وزياكسانثين، تقلل هذه الأشكال النباتية من فيتامين (أ) من خطر الإصابة بأمراض العين طويلة الأمد، بما في ذلك AMD وإعتام عدسة العين.

- سمك السلمون

تحتاج شبكية العين إلى نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية لتعمل بشكل صحيح: DHA وEPA. يمكنك العثور عليها في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط، بالإضافة إلى المأكولات البحرية الأخرى. يبدو أيضًا أن أوميجا 3 تحمي عينيك من AMD والزرق، تم ربط المستويات المنخفضة من هذه الأحماض الدهنية بجفاف العين.

- البطاطا الحلوة

الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي- مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمام والمانجو والمشمش- غنية بالبيتا كاروتين، وهو أحد أشكال فيتامين أ الذي يساعد في الرؤية الليلية، وقدرة عينيك على التكيف مع الظلام. تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على أكثر من نصف فيتامين سي الذي تحتاجه في يوم وقليل من فيتامين هـ.

- اللحوم والدواجن الخالية من الدهون

الطعام الذي يحتوي على الزنك يجلب فيتامين أ من الكبد إلى شبكية العين، ويستخدم لصنع صبغة الميلانين الواقية، يحتوي المحار على كمية أكبر من الزنك لكل وجبة مقارنة بأي طعام آخر، ولكن ليس عليك أن تكون من محبي المحار، للحصول على ما يكفي تناول لحم البقر والدجاج (كل من اللحوم الداكنة ولحوم الصدر) كلها مصادر جيدة.

- الفاصوليا والبقوليات

هل تفضل خيارًا نباتيًا قليل الدسم وغني بالألياف للمساعدة في الحفاظ على وضوح الرؤية في الليل وإبطاء "AMD"، يحتوي الحمص أيضًا على نسبة عالية من الزنك، مثل البازلاء السوداء والفاصوليا والعدس. علبة الفاصوليا المخبوزة ستؤدي المهمة أيضًا.

- البيض

يساعد الزنك الموجود في البيض جسمك على استخدام اللوتين والزياكسانثين من صفار البيض،و يحجب اللون الأصفر البرتقالي لهذه المركبات الضوء الأزرق الضار من إتلاف شبكية العين.

كما تساعد على زيادة كمية الصبغة الواقية في البقعة، وهو جزء من عينك يتحكم في الرؤية المركزية.