الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تكشف تفاصيل تقديم مركبات مدرعة ودبابات الخفيفة للجيش الأوكراني

مدرعة
مدرعة

 أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب مأدبة عشاء جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه.

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال البيان في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC، مضيفا أن باريس تركز أيضا جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأكد البيان أن أوكرانيا وفرنسا تتفقان على ضرورة زيادة الضغط الجماعي على روسيا، من خلال فرض مزيد من العقوبات عليها لإضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية وغير القانونية.

وقال زيلينسكي في تغريدة خلال توجهه إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس مع كل زيارة إلى باريس، تتوسع القدرات الدفاعية والهجومية لأوكرانيا، مضيفا أن العلاقات مع أوروبا تزداد قوة، والضغط على روسيا آخذ في الازدياد. 

فرنسا المركبات المدرعة الجنود فولوديمير زيلينسكي المركبات المدر عة

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