خلافات عائلية تكتب نهاية عامل على يد شقيق زوجته فى الهرم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات عائلية بمنطقة الهرم.

بداية كشف الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من شرطة النجدة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الهرم على الفور انتقل ضباط مباحث قسم الهرم لموقع البلاغ لكشف ملابساته.

تبين لرجال المباحث من خلال التحريات الأولية أن المجني عليه نشبت بينه مشادة كلامية مع زوج شقيقته، نتيجة خلافات عائلية، وسدد المتهم طعنة نافذة لزوج شقيقته، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.