عقب امتحان مادة الفلسفة والمنطق.. أسطوانة غاز تقتل طالبة الشرقية

تجري النيابة العامة بالشرقية تحقيقات موسعة في واقعة وفاة فتاة وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة إثر انفجار أسطوانة غاز بالإبراهيمية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وحسب البلاغ الوارد من مستشفى الإبراهيمية المركزى لشرطة النجدة أفاد بوصول طالبة بالصف الثاني الثانوى وتبلغ من العمر 16 عامًا "جثة هامدة" وإصابة 3 من أسرة واحدة جميعهم.

وتبين من البلاغ أن الأسرة تقيم بقرية الحبش بدائرة المركز ومصابين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة داخل المستشفى.

بالانتقال للأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.