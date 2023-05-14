الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يقيل المدير الفنى لقطاع الناشئين

الأهلي يوجه الشكر
الأهلي يوجه الشكر لمايكل بروكيتش

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادي، والتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

حرصت لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.

وسوف يقوم النادي بإسناد مهمة المدير الفني للقطاع إلى أحد أبناء الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بقطاعات الناشئين.

الاهلى قطاع الناشئين بالأهلي مايكل بروكيتش

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