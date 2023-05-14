المغازى: أؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية

قال الدكتور عبدالله المغازى، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري، أؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ويمكن المزج بين إجراء الانتخابات النيابية سواء بالنظام النسبي أو المغلقة أو الفردي.

وأضاف المغازي، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، لدينا مئات القوانين ولكن مشكلتنا في تطبيق مواد القانون ، لدينا إشكالية كبيرة في تطبيق التشريعات، ولا يوجد مانع قانوني من إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

وأشار معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق: بدأنا نلغي الفواصل بين السلطة القانونية والتشريعة، وقال " أرجوكم اتركوا كل سلطة تمارس حقها بمنتهى القوة".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.