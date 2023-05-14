الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«التفاح والفراولة».. جنات تطالب بتعويض 200 ألف

جنات
جنات

تقدمت المطربة جنات بدعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، ضد المطرب محمود المنسي بسبب أغنية «التفاح والفراولة»؛ لاتهامه بتعطيل الأغنية دون وجه حق والمطالبة بتعويض 200 ألف جنيه.
وجاء في الدعوى أن الأغنية تعرضت لحملة تشويش وابتزاز، وأغلقت الأغنية على قناتها الرسمية  بناءًا على شكوى كيدية تحمل في طياتها الحقد والكراهية من المدعي عليه، وأن الأغنية الخاصة بالفنانة جنات التفاح والفراولة متطابقة مع لحن أغنيته، وفق نص الدعوى.
وكانت الفنانة جنات أعلنت في بيان رسمي لها عبر حسابها على فيس بوك، مقاضاتها المطرب محمود المنسي بعد اتهامه لها بسرقة لحن أغنيتها الجديدة التفاح والفراولة من أغنيته ولد الهلالية.

المطربة جنات دعوى قضائية محكمة مجلس الدولة المطرب محمود المنسي

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