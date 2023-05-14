الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجيشان الثانى والثالث الميدانيان ينظمان عددًا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدنى بسيناء

الزيارات الميدانية
الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قامت قيادة الجيش الثانى الميدانى، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة قناة السويس، بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية إلى محافظة شمال سيناء، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للعديد من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والممرضين والإداريين.

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يأتي هذا فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع المواطنين من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

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كما نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى عددا من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى مقر قيادة الجيش ومعسكر إعداد المقاتلين المنضمين للخدمة بشمال سيناء، وتم كذلك تنظيم دورة رياضية لعدد 9 جامعات فى مختلف الألعاب الرياضية، وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى.

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ونظمت، أيضًا، قيادة الجيش الثالث الميدانى لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء، وذلك فى إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار لدعم أواصر الترابط بين القوات المسلحة وأهالى سيناء. 

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وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التى تهدف إلى الارتقاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن، وذلك فى ظل الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء باعتبارهم جزءاً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى أدائها مهامها فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

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وأعرب أهالى سيناء عن تقديرهم جهود القوات المسلحة وتضحياتها فى حماية الوطن وصون مقدساته،  فضلاً عن دورها فى دعم مقومات التنمية وتوفير المناخ الآمن والاستقرار بسيناء الغالية.

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