الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن مقتل قائدين عسكريين خلال المواجهات مع أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت موسكو ، الأحد، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل حوالي 15 شهرا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف، خلال مؤتمر صحفي يومي، أن الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.

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تأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الأوكراني لشن هجوم الربيع، في حين تعلن كل من كييف وموسكو عن انتصارات في باخموت ومحيطها ومنطقة دونباس (شرق).
ويحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاليًا حشد الجهات الداعمة له في أوروبا في الوقت الذي يستعد فيه جيشه لشن هجوم مضاد في شرق البلاد ضد القوات الروسية كما أعلن قبل أسابيع.

 

موسكو أوكرانيا الروسي الدفاع فياتشيسلاف ماكاروف يفغيني بروفكو

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