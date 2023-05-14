الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يشكر ألمانيا على دعم أوكرانيا عسكريًا

زيلنسكي
زيلنسكي

وجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشكر لألمانيا على دعمها خلال لقائه بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، في أول زيارة له إلى برلين منذ التدخل الروسي.

ووصل زيلينسكي، في منتصف الليل إلى برلين قادمًا من روما، حيث التقى كلا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي وعد بأن يساعد الفاتيكان في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين أخذهم الروس.

ووصل زيلينسكي على متن طائرة حكومية ألمانية رافقتها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الألماني فوق أجواء البلاد.

وكتب زيلينسكي في دفتر زوار الرئاسة الألمانية: "في أصعب الأوقات في تاريخ أوكرانيا الحديث، تفخر ألمانيا بأنها صديقتنا الحقيقية وحليفتنا الموثوقة... معا سننتصر ونعيد السلام إلى أوروبا".

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي في وقتٍ لاحق مع المستشار الألماني أولاف شولتس وحكومته الأمنية قبل التوجه إلى آخن في غرب ألمانيا لتلقي جائزة شارلمان المرموقة التي تمنح سنويا للأشخاص الذين قدموا خدمات لأوروبا والوحدة الأوروبية.

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير العام الماضي قبل اندلاع الحرب مباشرة.

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ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأكبر حزمة مساعدات بـ 3 مليارات دولار

ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وواجهت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انتقادات في بداية الحرب بسبب ما وصفه البعض بأنه تردد في تقديم الدعم، لكنها أصبحت واحدة من أكبر مقدمي الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، متفوقة على قوى أوروبية أخرى مثل فرنسا.

وأعلنت ألمانيا أمس السبت عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار)، وهي أضخم حزمة مساعدات عسكرية تقدمها منذ بدء الغزو الروسي. كما تعهدت برلين بمزيد من الدعم لكييف إذا لزم الأمر.

وأشاد زيلينسكي في تغريدة بحزمة المساعدات التي وصفها بأنها "عظيمة"، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى مناقشة إمدادات الأسلحة وكذلك الدفاع الجوي وإعادة الإعمار والأمن وترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مع المسئولين الألمان.

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دبلوماسى سابق: الجيش الروسى فى حالة انتظار للهجوم المضاد من أوكرانيا

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