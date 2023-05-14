الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تنظيم الاتصالات" يستعرض موازنة 2023- 2024 في مجلس النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

- بدوي: القومي لتنظيم الاتصالات حقق زيادة في الإيرادات 31% وزاد حصيلة الخزانة العامة للدولة بـ 5.2 مليار جنيه

ترأس النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021-2022، بالإضافة إلى الإيرادات التي حققها الجهاز في المصروفات العامة.

واستعرض المهندس أشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون المالية، أمام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة .

وأكد "بدوي" أن القومي لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة، من خلال أعمال ترجمتها ماتحقق من إنجازات على أرض الواقع، مضيفا أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 أسفرت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار.


 وأضاف، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

 - الجهاز ساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 5.2 مليار جنيه

وتابع "بدوي "أن الجهاز ساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 5.2 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه بالإضافة الى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة

ولفت بدوي بأن الجهاز ينفق ثلاثة مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة "حياة كريمة" و"نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية" تمثلت في: انشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة
توصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جينة في محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.

الخزانة العامة للدولة الحساب الختامي الخطة والموازنة العام المالي 2021 2022 النائب أحمد بدوي حصيلة الخزانة العامة للدولة جهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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