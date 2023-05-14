الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عصام الصباحى: لا بد من إعادة هيكلة الأجور والمعاشات بما يحقق المساواة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك تمييزًا فى مصر، بل أصبح ثقافة مجتمع، ومثال على ذلك عدم الأخذ بمبدأ الكفاءة، والاعتماد على أهل الثقة، والتمييز بين أصحاب المهنة الواحدة، وانتشار المحسوبية فى الحصول على الوظائف، وزيادة معدلات الفقر فى المجتمع.

وأضاف الصباحي خلال كلمته بالجلسة الأولى التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان القضاء على كافة أشكال التمييز، إن الشعور بعدم الرضا بين المواطنين يؤدي لخفض معدلات الإنتاج.

وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجور والمعاشات بما يحقق المساواة بين أصحاب المؤهلات الواحدة، وتقدير العلماء وجعلهم فى الصفوف الأولى لمراكز اتخاذ القرار.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:
- القضاء على كل أشكال التمييز.
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).

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