الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف العشرى: مصر نجحت فى وقف إطلاق النار رغم التوترات الداخلية فى إسرائيل

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف العشري

قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري، إن الدولة المصرية بعد 5 أيام من الجهد المتواصل للدبلوماسية المصرية، وأجهزة الأمن القومي المصري، نجحت بامتياز فيما يتعلق بإقناع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالإسراع في وقف إطلاق النار.

 

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المفاوض المصري نجح في تأدية دور كبير، فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغ اتفاق، وأعلنت خلالها مصر وقف إطلاق النار في أقل من ساعة من الآن، وأيضاً وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، وأيضاً وقف استهداف الأفراد، وضرورة أن يكون هناك التزام آمن وكامل.

 

وأكد أن الجهد المصري هذه المرة كان جهدًا مضاعفًا، لأن الأوضاع كانت تختلف، والمتغيرات داخل إسرائيل نفسها تختلف كليًا عما كانت في السنوات الماضية.

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