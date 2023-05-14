سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

بدأ تراجع أسعار الذهب يلفت الأنظار إليه للبحث عن آخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر عقب الارتفاعات الجنونية التي شهدها على مدار الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023



نعرض لكم في هذا التقرير آخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية بعد الانخفاض الملحوظ في سعره على عكس الأسعار الأخيرة.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,651 جنيه.

شراء 2,709 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,430 جنيه.

شراء 2,483 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,320 جنيه.

شراء 2,370 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,989 جنيه.

شراء 2,031 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,547 جنيه.

شراء 1,580 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,326 جنيه.

شراء 1,354 جنيه.

سعر الأونصة

بيع 82,459 جنيه.

شراء 84,237 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,560 جنيه.

شراء 18,960 جنيه.

سعر الكيلو

بيع 2,651,429 جنيه.

شراء 2,708,571 جنيه.



سبب انخفاض سعر الذهب

وفق أراء الخبراء، السبب في انخفاض سعر الذهب من جديد يرجع إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وهذه الواردات في الذهب هي أشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).