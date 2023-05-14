الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

بدأ تراجع أسعار الذهب يلفت الأنظار إليه للبحث عن آخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر عقب الارتفاعات الجنونية التي شهدها على مدار الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023


نعرض لكم في هذا التقرير آخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية بعد الانخفاض الملحوظ في سعره على عكس الأسعار الأخيرة.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,651  جنيه. 
شراء 2,709 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,430  جنيه. 
شراء 2,483 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,320  جنيه. 
شراء 2,370 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,989 جنيه. 
شراء 2,031 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14 
بيع 1,547  جنيه. 
شراء 1,580 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 12 
بيع 1,326  جنيه. 
شراء 1,354 جنيه.

سعر الأونصة
بيع 82,459  جنيه. 
شراء 84,237 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 

بيع 18,560 جنيه. 
شراء 18,960 جنيه.

سعر الكيلو
بيع 2,651,429 جنيه. 
شراء 2,708,571 جنيه.

انخفاض أسهم شركات الذهب متأثرة بتراجع الأسعار بسبب جنى الأرباح

تجار يتوقعون تأثر سوق الذهب بقرارات الإعفاء الجمركية


سبب انخفاض سعر الذهب

 وفق أراء الخبراء، السبب في انخفاض سعر الذهب من جديد يرجع إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وهذه الواردات في الذهب هي  أشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

txt

15%.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ

txt

التموين: الإعفاء الجمركي أدى لانخفاض سعر الذهب اليوم وهدفنا استقرار السوق

سعر الذهب اليوم الأحد سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الأحد 14 انخفاض سعر الذهب سعر الجنية الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

هل من حق الزوج إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية؟.. على جمعة يجيب

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وزير النقل: تصنيع أول عربة سكة حديد بأيدى مصرية بداية من أكتوبر

سفير فلسطين فى القاهرة: نشكر مصر على جهودها فى وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 14 مايو 2023

باحثة: الحوار الوطنى يرسم خريطة أولويات العمل فى المرحلة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة