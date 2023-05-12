الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجار يتوقعون تأثر سوق الذهب بقرارات الإعفاء الجمركية

محال الذهب
محال الذهب

حالة من التذبذب تعيشها سوق الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعفاء واردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، على أن يتم دفع القيمة المضافة فقط لمدة ستة أشهر، هذا القرار جعل الكثير من تجار سوق الذهب يتوقعون حدوث تراجع في أسعار الذهب. 

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب في الأسواق وحجم الإقبال عليها ومدى تأثر السوق بقرارات الإعفاء الجمركية للواردات من الخارج.

يقول "نبيل" صاحب إحدى محال الذهب بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن مشروع إعفاء واردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى سيعود بالنفع على سوق الصاغة بشكل عام ويهدئ السوق خاصة بعد القفزات المتتالية الماضية. كما أشار إلى أن المستثمرين هم الفئة الأكثر استفادة من قرار إعفاء الواردات، حيث يهتمون بشراء السبائك وليس المشغولات، حيث أن السبائك الذهبية التي تأتي من الخارج تكون أقل في السعر من السبائك الذهبية الموجودة في مصر.

وأضاف أحد أصحاب محال الذهب في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يعمل على زيادة المعروض في الأسواق، وسوف يسيطر على القفزات المتتالية لأسعار الذهب التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، كما أشار إلى أن زيادة المعروض في الأسواق سوف يؤدي إلى استقرار الأسعار وتراجعها.

وأوضح صاحب محل آخر في منطقة امبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن كميات الذهب في السوق ليست كافية لتلبية الطلب، مما يجعل المعروض أقل من المطلوب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن مع قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، سوف يتم تهدئة الأوضاع في سوق الذهب وتراجع الأسعار تدريجيًا، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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