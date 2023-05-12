الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسهم شركات الذهب متأثرة بتراجع الأسعار بسبب جنى الأرباح

الذهب
الذهب

شهدت شركات التعدين والذهب انخفاضا كبيرا هذا الأسبوع متأثرة بتراجع أسعار الذهب وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى تضارب التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب التقرير الفني لمنصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وكشف التقرير أن أسهم شركة "نيومونت" لتعدين الذهب التي تعد المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي، وشهدت انخفاضا في تداولات بورصة نيويورك بنسبة 4% ليسجل السهم أدنى مستوى منذ 8 أسابيع.

وعلى المستوى الأسبوعي، شهد سهم الشركة انخفاضا بنسبة 6% ليسجل الانخفاض الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع.

وجاء تراجع مستويات الذهب في الأسواق هذا الأسبوع في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بالتضخم التي صدرت هذا الأسبوع تسببت في تراجع الاستثمارات المتعلقة بسوق الذهب مثل أسهم الشركات العاملة في التعدين والذهب.

وذكر التقرير الفني لـ"جولد بيليون" أنه لا تزال المخاوف المتعلقة بأزمة سقف الدين الأمريكي تُبقي الذهب مستقرًا فوق مستوى 2000 دولار للأونصة بالرغم من عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع، مع بقاء الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مرتفعًا نسبيًا في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية، فيما يبدو أن أسعار السبائك شكلت مستوى دعم قوي عند 2000 دولار للأونصة.

وتتداول أسعار الذهب خلال جلسة الجمعة على انخفاض بنسبة 0.4% للتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2006.27 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 2005.59 دولار للأونصة.

اجتماع استثمارات أسعار الذهب اقتصاد اقتصاد العالم

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