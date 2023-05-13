غرفة الإسكندرية التجارية تعقد ورشة عمل للتوعية بالمياه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تنطلق مساء اليوم ورشة عمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلام والتي تستمر على مدار يومين، وتأتي الورشة في إطار فعاليات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والتي تعقدها بالتعاون من الاتحاد الأوروبي واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوربية.

وتستهدف الورشة مناقشة قضايا المناخ ومخاطر البلاستيك والنفايات والتحديات المتعلقة بالمياه ، وتتضمن أجندة الورشة خلال اليوم الأول عدة جلسات تشمل الجلسة الافتتاحية والتي يتحدث فيها كل من أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية و السفير كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، مصر و الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تتضمن الفعاليات ورشة عمل للشباب يديرها خبير شئون البيئة أحمد ياسين، حول قضايا المناخ ومخاطر البلاستيك والنفايات والتحديات المتعلقة بالمياه.

ويجري خلالها مناقشة تفاعلية مع المشاركين الشباب من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري مع توصيات بشأن الحلول الممكنة للخروج من الجلسة كما سيتم تخصيص عرض استكشات مسرحية عن القضايا المتعلقة بالمياه.

كما يشهد جلسات اليوم الثاني غدًا الأحد، عدة ورش تشمل الجلسة الاولي ويفتنحها كل من أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واسكامي، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي والدكتور عماد محمود، وزارة الموارد المائية والري حول جهود الوزارة لتوفير المياه.

وتليها ندوةً يحاضر فيها الدكتور أيمن عياد، رئيس المياه والمرافق، بمشاركة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر والتي تستعرض المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما تشارك لمياء راضي، سفيرة النوايا الحسنة للمياه في الاتحاد الأوروبي حول دورها في زيادة الوعي بقضايا المياه.

ويشمل الجلسة الثانية أيضًا ورشة العمل الإعلامية الأولى بتنسيق من شاهيرة أمين وعبد المجيد عبد الرزق حول "تغطية قضايا المياه" لماذا الموضوع مهم، والتخطيط وعرض القصة على كبار المحررين، وكيفية سرد قصة مائية مقنعة، وإضفاء الطابع الإنساني على القصة.

كما تشمل الجلسة الثالثة مناقشة "الدعوة إلى المياه" التي تقرر الجمهور المستهدف، وتخطيط حملة الدعوة، وتحديد الرسائل الرئيسية، وقياس التأثير وجلسة أيضا عن "التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه: حقائق وأرقام.

ويشمل اليوم أيضًا ندوة عن "مستقبل كفاءة الطاقة في المباني العامة في مصر" تجيب عن عدد من الأسئلة المهمة تطرحها الندوة تشمل كيف يمكن للمباني العامة الموفرة للطاقة أن تسهم في الوصول إلى أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر؟، وكيف سيحتاجون إلى أن يبدوا وما هي فرص تجديد الطاقة الرئيسية للمباني العامة في مصر؟، وكيف يمكن تنفيذ تدخلات كفاءة الطاقة في المباني العامة التاريخية، مع مراعاة القيود المعمارية والحضرية؟ وما هي أكثر الطرق فعالية لتشجيع السلوك الفاضل لمستخدمي المباني العامة على احتواء استهلاك الطاقة؟.

وخلال الندوة سيحاول الخبراء والطلاب وممثلو المؤسسات العامة وصانعي السياسات الإجابة عليها خلال #SOLEenergyTALKS، التي نظمتها CEEBA وغرفة تجارة الإسكندرية.

وتهدف الندوة تحديد أرضية مشتركة بين الحلول التكنولوجية والإطار التنظيمي من أجل تسهيل تنفيذ التدخلات اللازمة لإعادة تأهيل الطاقة في المباني العامة لتحقيق الأهداف المناخية لعام 2035.

وتأتي الندوة في إطار مشروع sole بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي كان أول نتائجة تحويل سوق العامرية إلى لأول سوق جملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية في الـ12 من شهر فبراير لعام 2022.

كما تبنت غرفة الإسكندرية، مشروع تحويل مباني كلية الهندسة إلى "مباني خضراء" تعمل بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع الاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال.

ويتحدث في الندوة كلا من أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية والمهندس إيهاب سمير الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران، المدير التنفيذي لشركة EgyptERA (tbc) وكريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي ويدير الندوة الدكتور علاء عز، الأمين العام ل CEEBA.

ويشمل الحدث أيضًا تنظيم لقاء عن المشروع التجريبي حملة ACT GREEN بحضور الدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي السابق NREA، المدير الإداري المؤسس لـEgyptERA، الخبير الفني الوحيد والدكتور أحمد حسام، جامعة الإسكندرية.

ويستعرض اللقاء طريق مصر لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة من المباني العامة - نحو مبان عامة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في مصر بحضور الدكتورة عزة علي، مهندسة تخطيط إدارة مركز سوق الكهرباء والدكتور حافظ السالماوي، المدير التنفيذي السابق لجهاز تنظيم الكهرباء والدكتور مصطفى عبد الجليل AASTMT والدكتور أحمد خليل، E-Just

يدير اللقاء الدكتور محمد صلاح السبكي.