إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الوادي الجديد، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بمركز الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمركز الخارجة وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كل من أمل كليب محمد، 40 عامًا، ابنتها حبيبة كمال حسن، 13 عامًا، وحسين كليب محمد، 29 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة.

تم تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

