السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيلون ماسك يُعلن تعيين مديرة تنفيذية جديدة لـ"تويتر"

جريدة الدستور

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تعيين مديرة تنفيذية جديدة لموقع التغريدات "تويتر" وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن ماسك عن تعيين ليندا ياكارينو في منصب المدير التنفيذي لمنصة "تويتر"، موضحًا أن ليندا ستركز على العمليات التجارية، بينما يهتم هو بتصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة.

ويتطلع ماسك لتحويل منصة "تويتر" إلى تطبيق إكس أي "تطبيق كل شيء"، حيث أثرت تلك الخطوة إيجابيًا على مستثمري شركة تسلا التي يملكها ماسك حيث قفزت أسهم تسلا 2.4% على خلفية تلك الأخبار.

​إيلون ماسك الملياردير إيلون ماسك تويتر منصة تويتر ليندا ياكارينو شركة تسلا

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