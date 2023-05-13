السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

يعمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء.. "هينتون" يكشف مخاطر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

حذر العالم التكنولوجي “جيفري هينتون” المعروف باسم “الأب الروحي للذكاء الاصطناعي” في حوار مع صحيفة "ال باييس" الإسبانية، من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يهدد وجود الكثير من الوظائف البشرية وأنه سيخلق فجوة كبيرة بين الأثرياء والفقراء.

مخاطر الذكاء الاصطناعي 

وقال “هينتون” في حواره مع الصحيفة الإسبانية، هناك العديد من المخاطر المختلفة للذكاء الاصطناعي، وأعتقد أن الخطر السيئ بشكل خاص هو إنشاء الكثير من الأخبار المزيفة، مما يجعل من المستحيل معرفة ما هو حقيقي.

وتابع: “هذا يسبب انقسامات أكبر في المجتمع، يتمثل الخطر الآخر في إلغاء الذكاء الاصطناعي لبعض الوظائف وهو ما سيقلل من عدد الأشخاص المطلوبين للقيام بهذه الوظائف، مما يزيد من التفاوت في الثروة بين الأغنياء والفقراء و  هذا يجعل المجتمع دائمًا أكثر عنفًا”.

وقال: “لقد أدركت مؤخرًا أن نوع الذكاء الرقمي الذي نطوره قد يكون شكلاً من أشكال الذكاء أفضل مما تمتلكه الأدمغة البيولوجية، و أعتقد أن [أنظمة الذكاء الاصطناعي] ربما تقوم ببعض الأشياء بكفاءة أكبر من الدماغ”.

وقال: “باستخدام نظام رقمي، يمكنك تحليل البيانات المختلفة بنسخ مختلفة  وإعطاء نتائج مهبرة وهو أمر لا يمكننا فعله مع الدماغ، حيث  تعلمت عقولنا أن [تعمل] بشكل فردي”.

وتابع: “ج [لفترة طويلة] كنت أحاول اكتشاف كيف يمكن للدماغ البشري تنفيذ نفس إجراءات التعلم المستخدمة في الذكاء الرقمي، مثل ما وراء ChatGPT-4،  ولكن مما نعرفه حتى الآن عن كيفية عمل الدماغ البشري ، فإن عملية التعلم لدينا ربما تكون أقل كفاءة من تلك الخاصة بأجهزة الكمبيوتر”.

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 الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك في وقت حذر فيه جيفري هينتون، من مخاطر الذكاء الاصطناعي  بالتزامن مع تقدمه بالاستقالة من شركة “جوجل” العالمية.

وحذر هينتون في بيان أرسله لصحيفة “نيويورك تايمز”، من مخاطر روبوتات الدردشة الذكية  مثل برامج الشات بوت وقال عنها أنها مخيفة، وقال: ليست هذه الروبوتات أكثر ذكاء منّا، ولكنني أعتقد أنها ستتفوق علينا في المستقبل القريب”.

الذكاء الاصطناعي الذكاء مخاطر الاصطناعى فجوة الأثرياء

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