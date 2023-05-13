أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 فى مصر

استقرار في أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 في كافة محلات بيع الطيور مع ترقب انخفاض قريب في أسعار كافة الطيور مع الإفراج عن شحنات جديدة من الأعلاف الحيوانية من الجمرك مما يترتب عليه ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الأيام المقبلة مما يؤثر بالايجاب على صناعة الدواجن والثروة الداجنة خلال الأسابيع المقبلة.



أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 في الأسواق للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن اليوم في السبت 13-5-2023 استقرار ملحوظ في كافة محلات بيع الطيور للمستهلكين بكافة أنواعها رغم ارتفاع أسعار البنزين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل من المزارع إلى محلات البيع وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 63 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 79 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 85 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 104 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 56 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 62 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر الأرانب في المزارع للتجار نحو 77 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 87 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البانية نحو 160 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الأوراك نحو 81 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 85 جنيه في محلات بيع الطيور.



سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 90 جنيه في محلات بيع الطيور.



سجل سعر كيلو الشيش طاووق نحو 85 جنيه في محلات بيع الطيور.



سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 90 جنيه في محلات بيع الطيور.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100.75 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 106 جنيه.



سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 108 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيه.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 107 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيه.