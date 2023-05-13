السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

استقرار في أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 في كافة محلات بيع الطيور مع ترقب انخفاض قريب في أسعار كافة الطيور مع الإفراج عن شحنات جديدة من الأعلاف الحيوانية من الجمرك مما يترتب عليه ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الأيام المقبلة مما يؤثر بالايجاب على صناعة الدواجن والثروة الداجنة خلال الأسابيع المقبلة.


أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 في الأسواق للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن اليوم في السبت 13-5-2023 استقرار ملحوظ في كافة محلات بيع الطيور للمستهلكين بكافة أنواعها رغم ارتفاع أسعار البنزين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل من المزارع إلى محلات البيع وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

 

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 63 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 79 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 85 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 104 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 56 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 62 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر الأرانب في المزارع للتجار نحو 77 جنيه للكيلو وفي محلات بيع الطيور نحو 87 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

التموين: الإعفاء الجمركي أدى لانخفاض سعر الذهب اليوم وهدفنا استقرار السوق

أخبار فاتتك|أسعار الدواجن اليوم.. ومباراة الأهلي الأهم في الموسم

سجل سعر كيلو الفراخ البانية نحو 160 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الأوراك نحو 81 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 85 جنيه في محلات بيع الطيور.


سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 90 جنيه في محلات بيع الطيور.


سجل سعر كيلو الشيش طاووق نحو 85 جنيه في محلات بيع الطيور.


سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 90 جنيه في محلات بيع الطيور.

txt

تشيلسى يُحدد سعر بيع أوباميانج وبرشلونة يترقب

txt

تقارير دولية: تراجع مؤشر الدولار.. واستقرار سعر اليورو خلال أسبوع

 

 

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين
سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100.75 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 106 جنيه.


سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 108 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيه.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 107 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيه.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك 

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن الطيور الثروة الداجنة سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو

الأكثر قراءة

حظك اليوم السبت 13 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

هل الصحابة أفضل جيل فى تاريخ البشرية بعد الأنبياء؟.. أستاذ أزهرى يُجيب (فيديو)

كولر يعرب عن سعادته بفوز المارد الأحمر على الترجى التونسى

قضية عنصرية جديدة فى أمريكا.. فرد سابق بالمشاة البحرية يقتل شخصًا فى المترو

مرتجى: علاقتنا مع الزمالك جيدة وشخص واحد سبب تدهور العلاقة

"اللهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".. أفضل الأدعية للميت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)