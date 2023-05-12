الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": القبة الحديدية فشلت فى صد صواريخ المقاومة الفلسطينية

صواريخ
صواريخ

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن القبة الحديدية فشلت في صد صواريخ المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طالبت بفتح تحقيق في هذا الأمر.

وأضافت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل تريد معرفة هل فصائل المقاومة الفلسطينية تستخدم أسلحة متطورة أم أن هناك مشكلات تقنية في منظومة القبة الحديدية.

وتابعت"هناك رأي آخر يشير إلى أن القبة الحديدية أصبحت غير قادرة على التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية"، مضيفة أن فصائل المقاومة أطلقت حوالي 806 صواريخ من قطاع غزة حتى أمس، بالإضافة إلى 9 رشقات صاروخية على القدس".

كما أشارت إلى وقوع قتيل آخر من المستوطنين، وهذا ينعكس على الشعب الإسرائيلي، الذي بدأ يخرج رافضًا استمرار نتنياهو في هذه الحرب، وتظاهروا في تل أبيب ضده وضد الحكومة التي تجر إسرائيل إلى حرب مفتوحة بحد تعبيرهم.

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