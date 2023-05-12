الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب صدمه كلارك أثناء عمله بالشرقية

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه، بعدما صدمه كلارك أثناء العمل أمام إحدى الشركات بمنطقة مصانع بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "محمد ع"، 20 عامًا، مقيم  نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث اصطدام كلارك به أثناء العمل أمام إحدى الشركات بمنطقة مصانع بلبيس.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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