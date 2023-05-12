الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هارب من إعدام يقتل جاره بسبب خلاف مع شقيقه فى قنا

إعدام
إعدام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية، فتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد"- مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من سلاح كان بحوزته حال تواجد المجنى عليه أمام منزله، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، بسبب تدخل المجنى عليه لفض نزاع بين المتهم وشقيقه واعتقاد المتهم بعدم حيادية المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالزراعات خلف مسكنه، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية- 2 خزينة- عدد طلقات من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

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