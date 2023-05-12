بالأسماء.. إصابة 3 في تصادم سيارة بدراجة نارية بالإسماعيلية

أُصيب 3 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في تصادم سيارة مع دراجة نارية في منطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي- التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي، مع دراجة نارية في منطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

- أسماء المصابين

وكشفت مصادر أن الحادث أسفر عن ثلاثة مصابين هم "كيرلس وائل رسمي صدّيق جودة، 18 سنة، ومقيم في حي السلام ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم أمين إبراهيم، 19 سنة، ومقيم في منطقة الشيخ زايد، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلوا لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم فيما أصيب أحمد محمد كامل دسوقي، 20 سنة، ومقيم في حي السلام ومصاب بسحجة بالذراع الأيسر ورفض الخدمة الاسعافية والنقل للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.