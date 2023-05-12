4 مصابين في حادث تصادم على طريق شمال سيناء الساحلي

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق شمال سيناء الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة.

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، إخطارًا بحادث تصادم سيارتين ملاكي أثناء سيرهما على طريق "العريش - القنطرة شرق" الدولي، أمام قرية 30 يونيو بمركز بئر العبد.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصي عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث، ورفعت المستشفى حالة الاستنفار ودعت الأطقم الطبية وباشرت في تقديم الخدمات الطبية اللازمة.