"القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلى على غزة وسط إغلاق المعابر الحدودية

قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، إنه يتواصل إغلاق المعابر الحدودية في فلسطين جراء القصف الإسرائيلي وارتفاع عدد الشهداء إلى 31 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، جراء قصف مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت مراسلة القناة وجود 142 حالة مرضية خطيرة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، فضلاً عن انقطاعات متكررة للكهرباء في غزة جراء القصف.

كما كشفت مراسلة القناة عن صعوبة إدخال الإمدادات والمساعدات إلى غزة بسبب الحصار، بالإضافة إلى نقص شديد في المواد والمستلزمات الصحية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التصعيد المستمر في عدد من المواقع بالأراضي المحتلة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جنين، وأطلقت وابلًا من الرصاص صوب مركبة كان يستقلها شخصان ما أدى إلى استشهادهما.

كما اقتحمت عددًا من المواقع في رام الله، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في أثناء محاولتها حماية بعض المستوطنين الذين تواجدوا في هذه المناطق.