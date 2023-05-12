الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

قال قائد نظام بطارية القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ إنهم جاهزون لجميع السيناريوهات من وجهة نظر تكنولوجية وأنظمة.

 

وفي تصريحات لقناة "I24NEWS"، أوضح قائد نظام بطارية "القبة الحديدية" قائلا: "نحن جاهزون لجميع السيناريوهات من وجهة نظر تكنولوجية وأنظمة..نحن نتحسن بمرور الوقت ونفعل ما هو ضروري للدفاع والرد على أي هجوم".

 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تم إطلاق 803 صواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، عبر 620 منها داخل الأراضي الإسرائيلية، كما تم تحديد 152 عملية إطلاق فاشلة (سقطت واحدة من كل خمس عمليات إطلاق في قطاع غزة)، وفق الإعلام العبري.

 

وذكر الإعلام العبري أن نظام القبة الحديدية اعترض  179 صاروخا من بين جميع عمليات الإطلاق.

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