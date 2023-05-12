الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير التموين: القيمة المضافة على الذهب المستورد تطبق على المصنعية فقط

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الوزارة تقدمت بمقترح منذ عدة أسابيع لإعفاء الوافدين من الخارج، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، من رسوم الجمارك وذلك بسبب شح المعروض من الذهب، وارتفاعات قياسية لأسعار الذهب في أوقات قصيرة جدًا، وهي ارتفاعات غير مبررة، وعدم استقرار الأسواق والذي كان ينعكس بقوة على سعر الذهب.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه طبقًا لآليات العرض والطلب، فإن زيادة المعروض يحقق حالة إتاحة، وبالتالي توفير الذهب كسلعة استراتيجية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى ثبات الأسعار واستقرار الأسواق. 

وأوضح أن أي كمية من السبائك أو الجنيهات أو المشغولات الذهبية، أو مشغول مصنع كامل، أو مشغول نصف مصنع، أي ذهب بأي كمية، ليس عليها أي ضرائب جمركية، لافتًا إلى أن القيمة المضافة على الذهب المستورد من الخارج تطبق على المصنعية فقط.

وبين أن نسبة ضريبة القيمة المضافة على مصنعية المشغولات الذهبية تمثل 14% على المصنعية، و6.5 جنيه على عيار 21 ، و8.5 جنيه على عيار 18، و9.25 على عيار 24.

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