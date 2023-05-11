الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زاهى حواس يكشف سبب رده على "كليوباترا نتفليكس" بفيلم وثائقى

زاهي حواس
زاهي حواس

كشف عالم الآثار المصرية زاهي حواس، سبب رده على «كليوباترا نتفليكس» بفيلم وثائقي عُرض بالتزامن مع بث المنصة عملها المُثير للجدل، قائلا: "إن كل ما يثار عن أصل الملكة كليوباترا مجرد "فرقعة"، ولن تنال من الحضارة الفرعونية، وما يثار ماهو إلا تخاريف أمريكية.                  

وأضاف “حواس” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن فيلم منصة نتفليكس عن الملكة كليوباترا هو فيلم تسجيلي ولهذا كان يجب أن تكون كل معلوماته صحيحة 100%، وهو ما لم يتحقق.

وأوضح عالم الآثار زاهي حواس أن كليوباترا كانت خمرية البشرة وليست سوداء، معلقا: "لو كانوا قالوا عليها شقراء كنت اعترضت"، وهذه الهجمة على الحضارة الفرعونية ليست جديدة.

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