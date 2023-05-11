الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. التحقيقات تكشف سبب حريق وحدة سكنية بحلوان

حريق
حريق

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم، التحقيق في نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه تبيّن من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة  بأعلى عقار مكون من 10 طوابق وأن الحريق اندلع فى الطابق الأخير.

وأفادت التحقيقات بأن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي أدى لالتهام محتويات الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.

البداية عندما ووردت إشارة من غرفة عمليات النجدة للحماية المدنية، مفادها نشوب حريق في منزل سكني بمدينة حلوان.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال حي حلوان، وسيارة إسعاف، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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